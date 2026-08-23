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23 августа, 17:40

Снова рекорд: Team Spirit стала чемпионом мира дважды за день, на этот раз — в CS2

Team Spirit выиграли Esports World Cup по CS2 после триумфа на The International

Обложка © Twitch / chopper

Обложка © Twitch / chopper

Team Spirit оформили исторический день для российского киберспорта, выиграв два крупнейших турнира в разных дисциплинах и установив очередной рекорд. Состав по CS2 забрал чемпионский титул Esports World Cup 2026 и получил 600 тысяч долларов призовых.

Ранее в этот же день команда Team Spirit по Dota 2 в третий раз в истории организации стала чемпионом The International — главного мирового турнира по этой дисциплине.

Таким образом, Team Spirit стали первой организацией, которой удалось взять титулы чемпионов мира в Dota 2 и Counter-Strike 2 в рамках одного дня. Победа на Esports World Cup стала очередным крупным успехом состава по CS2, который входит в число сильнейших коллективов мировой сцены.

Король вновь на троне: Team Spirit первой в истории трижды покорила The International
Король вновь на троне: Team Spirit первой в истории трижды покорила The International

Ранее Life.ru рассказывал, что на минувшем The International впервые в истории турнира все четыре сильнейшие команды представляли российские организации. В топ-4 чемпионата 2026 года по Dota 2 вошли PARIVISION, Team Yandex, Team Spirit и BETBOOM TEAM. Team Spirit обыграла Team Liquid со счётом 2:0, а BetBoom Team сломила сопротивление Nigma Galaxy — 2:1.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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