Российские волейболисты обыграли сборную Кубы в Уфе со счётом 3:0

Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Кубы в товарищеском матче в Уфе. Встреча завершилась со счётом 3:0 — по партиям 25:21, 34:32, 25:20.

Эта победа стала для россиян третьей подряд на домашней площадке. Ранее сборная России в товарищеских матчах обыграла Иран (3:1) и Беларусь (3:0).

8 июля Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов, что позволило команде вернуться к полноценным международным выступлениям.

Ранее Международная федерация волейбола обнародовала план возвращения российских сборных на мировую арену. Мужская и женская сборные России выступят в Лиге наций-2027. Для этого формат временно расширят до 19 команд — вместе с россиянами в турнир войдут женская сборная Словении и мужская команда Финляндии.