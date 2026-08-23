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Регион
23 августа, 18:02

В Иране нашли газовое месторождение с запасами более 212 млрд кубометров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Иране обнаружили крупное месторождение газа с запасами более 212 млрд кубометров. Об открытии сообщил министр нефти страны Мохсен Пакнежад, его слова приводит Fars.

По словам главы ведомства, геологи обнаружили свыше 7,5 трлн кубических футов газа. При текущей оценке коэффициента извлечения из месторождения можно будет получить более 161 млрд кубометров топлива. Пакнежад отметил, что объём добываемого газа сопоставим с запасами, которые одна фаза крупнейшего иранского месторождения Южный Парс способна обеспечивать примерно за 15 лет.

Новое месторождение расположено в провинции Фарс на юге страны. Власти Ирана рассчитывают использовать открытие для расширения газодобычи.

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При этом ранее глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что экспорт нефти из страны практически остановился. В эфире национального телевидения он отметил, что у государства сохраняются валютные резервы и иные источники поступления средств, которых должно хватить для закупки лекарств и базовых товаров для населения.

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Юрий Лысенко
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