Под Одессой задержали пьяную «валькирию» из ВСУ в СОЧах, забросавшую соседей гранатами

В Одесской области задержали 30-летнюю военнослужащую ВСУ, которая бросила три боевые гранаты во двор соседей. Инцидент произошёл в городе Теплодар, сообщила региональная полиция.

По данным силовиков, женщина, находившаяся в статусе СОЧ (самовольно оставившая часть), в состоянии алкогольного опьянения по хулиганским мотивам метнула гранаты. Одна из них взорвалась. В результате никто не пострадал, осколками повреждён забор.

Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.

Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Ивановка Одесской области военнослужащий, самовольно покинувший часть, привёл в действие гранату после остановки для проверки документов. Он достал из багажника гранату и взорвал её на месте, в результате оба полицейских получили осколочные ранения, а сам мужчина потерял правую руку до локтя и позднее скончался в реанимации.