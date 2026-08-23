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23 августа, 18:27

Под Одессой задержали пьяную «валькирию» из ВСУ в СОЧах, забросавшую соседей гранатами

Пьяная украинка-дезертир бросила гранаты во двор соседей в Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abir Hassan Official

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abir Hassan Official

В Одесской области задержали 30-летнюю военнослужащую ВСУ, которая бросила три боевые гранаты во двор соседей. Инцидент произошёл в городе Теплодар, сообщила региональная полиция.

По данным силовиков, женщина, находившаяся в статусе СОЧ (самовольно оставившая часть), в состоянии алкогольного опьянения по хулиганским мотивам метнула гранаты. Одна из них взорвалась. В результате никто не пострадал, осколками повреждён забор.

Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Ивановка Одесской области военнослужащий, самовольно покинувший часть, привёл в действие гранату после остановки для проверки документов. Он достал из багажника гранату и взорвал её на месте, в результате оба полицейских получили осколочные ранения, а сам мужчина потерял правую руку до локтя и позднее скончался в реанимации.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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