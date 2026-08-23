Германия покинет еврозону и Шенгенское соглашение, если партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) придёт к власти. Сопредседатель партии Алис Вайдель озвучила эти планы в эфире телеканала ZDF.

Политик считает, что до введения единой европейской валюты страна жила лучше. Она указывает на общее обеднение трудящихся из-за слабеющего евро.

«Германии было значительно лучше до введения евро. Мы видим всеобщее обеднение широких слоёв работающего населения», — сказала Вайдель.

По её мнению, ФРГ потеряла сильную национальную валюту, а слабый евро приносит убытки обычным жителям. Лидер АдГ также затронула тему миграции. Она уверена, что основные проблемы возникают прямо на границе.

«Мы закроем её, мы выйдем из Шенгена, чтобы те люди из Сеуты вообще больше не прибывали к нам», — добавила она.

Вайдель пообещала вернуть всех сирийцев на родину после победы на выборах. Также партия прекратит доставку афганцев в страну на самолётах. Сейчас «Альтернатива для Германии» уверенно лидирует в рейтингах политических сил ФРГ.

Германии необходимо возобновить поставки российского газа по «Северному потоку». С таким заявлением ранее выступила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт. Запасы в хранилищах упали до исторически низких для августа значений. Политик также потребовала отправить в отставку министра экономики Катерину Райхе. По её мнению, ведомство несколько месяцев медлило с реакцией на проблему с резервами топлива.