Независимый претендент на пост президента США Дайэн Сэйр призвала активизировать гуманитарные контакты между Россией и Америкой. В беседе с ТАСС политик, объявившая о своём выдвижении на выборы 2028 года ещё в январе, подчеркнула, что у двух народов куда больше точек соприкосновения, чем может показаться на первый взгляд.

«Обмены между американцами и россиянами можно было бы только приветствовать. У нас очень много общего — вероятно, гораздо больше, чем различий», — заявила Сэйр. Она отметила, что в США ценят наследие великих русских композиторов — Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, — а также постановки Большого театра.

Основательница хора Шиллеровского института в Нью-Йорке рассказала, что в 2024 году планировала совместно с российскими коллективами отметить 200-летие премьеры «Торжественной мессы» Бетховена, которая впервые прозвучала в Санкт-Петербурге. Однако, по её словам, осуществить задуманное не удалось по известным причинам.

Ранее политолог Малек Дудаков назвал главную проблему переговоров России и США не в конкретных представителях Вашингтона, а в постоянно меняющейся позиции администрации Дональда Трампа. По его оценке, подход Белого дома не учитывает реальную ситуацию вокруг украинского конфликта, а Вашингтон отошёл от договорённостей в Анкоридже и не смог добиться нужного давления на Киев и Европу.