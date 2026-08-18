Американист объяснил, почему переговорщики США никак не могут договориться с Россией

Главная проблема переговоров России и США заключается не в конкретных представителях Вашингтона, а в постоянно меняющейся позиции администрации Дональда Трампа, считает политолог Малек Дудаков. По его оценке, подход Белого дома не учитывает реальную ситуацию вокруг украинского конфликта.

«Дело в том, что в целом подход администрации Трампа непостоянный, непоследовательный и нереалистичный», — заявил американист в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, Вашингтон отошёл от договорённостей, достигнутых в Анкоридже, не смог добиться нужного давления на Киев и европейские страны. Активизация американской дипломатии сейчас связана в том числе с опасениями, что после зимы условия переговоров могут стать менее выгодными для США, резюмировал эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Однако дальнейший диалог будет зависеть от предложений, с которыми американские переговорщики приедут в Россию.