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18 августа, 11:06

Американист объяснил, почему переговорщики США никак не могут договориться с Россией

Политолог Дудаков: Переговорщики США при контактах с РФ регулярно меняют позиции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная проблема переговоров России и США заключается не в конкретных представителях Вашингтона, а в постоянно меняющейся позиции администрации Дональда Трампа, считает политолог Малек Дудаков. По его оценке, подход Белого дома не учитывает реальную ситуацию вокруг украинского конфликта.

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«Дело в том, что в целом подход администрации Трампа непостоянный, непоследовательный и нереалистичный», — заявил американист в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, Вашингтон отошёл от договорённостей, достигнутых в Анкоридже, не смог добиться нужного давления на Киев и европейские страны. Активизация американской дипломатии сейчас связана в том числе с опасениями, что после зимы условия переговоров могут стать менее выгодными для США, резюмировал эксперт.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Однако дальнейший диалог будет зависеть от предложений, с которыми американские переговорщики приедут в Россию.

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Борис Эльфанд
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