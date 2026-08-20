Захарова: Сроки новой встречи РФ и США по «раздражителям» сейчас прорабатываются

Сроки следующего раунда контактов между Москвой и Вашингтоном по снятию «раздражителей» в двусторонних отношениях в настоящее время согласовываются. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».

По словам дипломата, российская сторона готова продолжать работу с американскими партнёрами в соответствии с договорённостями, достигнутыми 23 июля на переговорах главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле.

«Со своей стороны готовы продолжать работу с американскими партнёрами, добиваясь перехода к предметному обсуждению приоритетных для нас задач, решение которых должно стать залогом успешной и комплексной нормализации двусторонних отношений», — подчеркнула Захарова.

Что касается самой логистики встреч, то, как отметила представитель ведомства, Москва и Вашингтон по «джентльменской договорённости» не анонсируют их заранее, считая важным вести диалог в «режиме тишины».

Захарова также напомнила, что двусторонние консультации по накопившимся проблемам в российско-американских отношениях проводятся регулярно с февраля 2025 года — именно тогда по поручению президентов двух стран был запущен диалог по устранению «раздражителей» по линии МИД и Госдепартамента.

Россия, по её словам, неизменно ставит вопрос о переходе от технических вопросов работы дипмиссий к «прорывным задачам» — в частности, возврату конфискованной российской дипломатической собственности и возобновлению прямого авиасообщения между странами.

При этом, несмотря на определённые подвижки в восстановлении деятельности диппредставительств, полноценную работу посольства РФ и генеральных консульств возобновить пока не удаётся.

«Не удается из-за вязкости переговорного процесса и различия в подходах. Да и над улучшением утраченного доверия надо потрудиться», — резюмировала Захарова.

Ранее в Госдуме анонсировали ответный визит конгрессменов США в Россию. Напомним, делегация ГД побывала в Вашингтоне ещё в марте, после чего американские законодатели подтвердили намерение организовать ответный визит.