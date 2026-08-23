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Регион
23 августа, 18:32

В Харькове прогремела серия взрывов

Последствия одного из ударов ВС РФ по Киеву, 2024 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Последствия одного из ударов ВС РФ по Киеву, 2024 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Серия взрывов прогремела в Харькове, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, неизвестно, однако их эпицентр, как утверждают местные жители, был за городом.

При этом серий хлопков было несколько. Согласно официальной онлайн-карте министерства цифровой трансформации, на момент публикации в области объявлена воздушная тревога.

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Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Конотопе Сумской области. Известно, что в регионе объявляли воздушную тревогу.

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Матвей Константинов
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