В Харькове прогремела серия взрывов
Последствия одного из ударов ВС РФ по Киеву, 2024 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Серия взрывов прогремела в Харькове, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, неизвестно, однако их эпицентр, как утверждают местные жители, был за городом.
При этом серий хлопков было несколько. Согласно официальной онлайн-карте министерства цифровой трансформации, на момент публикации в области объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Конотопе Сумской области. Известно, что в регионе объявляли воздушную тревогу.
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