США сообщили о перенаправлении 70 судов после возобновления блокады Ирана

Американские военные заявили о перенаправлении 70 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«По состоянию на 23 августа, ВС США перенаправили 70 коммерческих судов, 3 вывели из строя и высадились ещё на 2», — говорится в сообщении командования.

По данным CENTCOM, операция продолжается с 14 июля, когда США объявили о возобновлении морской блокады иранских портов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал завершить военное противостояние с США, пока Тегеран находится «в силе и достоинстве». На собрании Исламской ассоциации медицинского сообщества он подчеркнул, что международное сообщество осуждает удары по школам, больницам и инфраструктуре республики. При этом иранский президент уточнил, что призыв к миру не означает готовность уступить в случае новой атаки.