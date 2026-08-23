Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 18:38

США сообщили о перенаправлении 70 судов после возобновления блокады Ирана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские военные заявили о перенаправлении 70 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«По состоянию на 23 августа, ВС США перенаправили 70 коммерческих судов, 3 вывели из строя и высадились ещё на 2», — говорится в сообщении командования.

По данным CENTCOM, операция продолжается с 14 июля, когда США объявили о возобновлении морской блокады иранских портов.

В Иране нашли газовое месторождение с запасами более 212 млрд кубометров
В Иране нашли газовое месторождение с запасами более 212 млрд кубометров

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал завершить военное противостояние с США, пока Тегеран находится «в силе и достоинстве». На собрании Исламской ассоциации медицинского сообщества он подчеркнул, что международное сообщество осуждает удары по школам, больницам и инфраструктуре республики. При этом иранский президент уточнил, что призыв к миру не означает готовность уступить в случае новой атаки.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar