Германии может грозить потеря высшего кредитного рейтинга ААА

Германия может потерять высший кредитный рейтинг ААА на фоне роста госдолга и слабых темпов экономического развития. Об этом сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Там уточнили, что угроза рейтингу может возникнуть, если экономические показатели страны окажутся заметно хуже ожидаемых.

Одним из факторов давления остаётся рекордная задолженность ФРГ. По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2025 году объём госдолга достиг 2,7 трлн евро.

При этом в следующем году расходы немецкого бюджета оцениваются в 629 млрд евро, из которых почти 200 млрд планируется покрыть за счёт новых заимствований. Рост долговой нагрузки приводит и к увеличению расходов на обслуживание кредитов.

«Проблемы [экономики] можно решить только посредством реформ, но сейчас мы теряем время», — заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм в интервью Bild.

В то же время Германия решила ускорить формирование дальнобойного арсенала, заложив на программу почти 12 миллиардов евро. Первые ракеты Бундесвер планирует получить в 2027 году, а приоритетом станут крылатые боеприпасы LCCM, пригодные для массовых закупок. Среди рассматриваемых вариантов — Anthem американо-израильской Covenant Industries, украинская BARS и Flamingo от Fire Point. Берлин также намерен развивать гиперзвуковое оружие для поражения целей в глубине территории противника.