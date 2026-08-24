Останки погибших под Сталинградом бойцов Красной армии захоронили в Волгограде

В Волгоградской области захоронили останки 909 бойцов Красной армии, которые погибли во время Сталинградской битвы. Местом упокоения стало Россошинское военное мемориальное кладбище. Организаторы мероприятия оказали воинам все положенные почести, сообщает пресс-служба «Движения первых».

Церемония захоронения. Фото © Прокуратура Волгоградской области

Церемония прошла в воскресенье, 23 августа. Эта дата совпала с годовщиной начала массированной бомбардировки Сталинграда в 1942 году. Тогда погибли десятки тысяч мирных жителей. Поисковые отряды ежегодно находят останки солдат на местах тех сражений. Регион традиционно предает их земле именно в этот день.

На траурной церемонии присутствовали военные, сотрудники прокуратуры и СК Волгоградской области, представители поисковых организаций и родственники погибших военнослужащих.

Ранее в Новгородском округе в деревне Змейско предали земле останки 137 бойцов и командиров Красной армии. Поисковики обнаружили их возле деревни Шевелёво. Участники экспедиции «Дорогой героев Волховского фронта» работали на месте старого госпитального захоронения. Документы ранее не учитывали этот объект. Данный район входил в зону боевых действий Волховского фронта. Сражения там шли с августа 1941 года по январь 1944 года.