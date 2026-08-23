В Кабардино-Балкарии нашли тело женщины, которую унесло рекой

Сильное течение реки унесло жительницу села Атажукино в Кабардино-Балкарии. Спасатели обнаружили тело погибшей, сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии. Правоохранительные органы сейчас проверяют обстоятельства происшествия.

«По состоянию на 19:50 мск поисковые работы в Баксанском районе завершены. Тело 65-летней женщины нашли в реке Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сообщили спасатели.

Следственный комитет региона проверяет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, погибшая гуляла вдоль берега и упала в воду. Сильное течение быстро унесло её.

Тело нашла группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее спасатели нашли тело мужчины в Алданском районе Якутии. Мужчина покинул территорию социального дома-интерната в селе Ыллымах. В Службе спасения республики уточнили, что постоялец 1963 года рождения пропал 21 августа.