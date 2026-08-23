ВМС США разрабатывают ракету для воздушного боя с дальностью более 460 км

Военно-морские силы США начали разработку новой ракеты класса «воздух – воздух», способной поражать цели на расстоянии свыше 460 километров. Проект AIM-424 LRAAM-Malice должен усилить возможности американской авиации в противостоянии с современными воздушными угрозами.

О создании нового вооружения сообщили ВМС США в официальном пресс-релизе. В американском ведомстве заявили, что ракета предназначена для «усиления обороны флота и сохранения решающего превосходства в воздухе».

AIM-424 разрабатывается для применения с самолётами четвёртого, пятого и шестого поколений. В США рассчитывают, что новое оружие позволит расширить возможности истребителей при работе по удалённым воздушным целям.

По предварительным данным, ракета будет оснащена твердотопливным двигателем. Её длина составит около четырёх метров, а масса превысит 680 килограммов.

Ранее Life.ru писал, что в США сообщили о планах создать новое поколение мобильных радаров для противоракетной обороны после анализа боевых действий на Ближнем Востоке. Новая система должна заменить существующие станции AN/TPY-2, которые используются в составе комплексов THAAD. В Пентагоне считают, что современные конфликты показали уязвимость стационарных или недостаточно мобильных радиолокационных объектов.