Оползень из мусора в Гвинее унёс жизни 30 человек

Не менее 30 человек погибли после обрушения мусорного полигона на окраине столицы Гвинеи Конакри. Проливные дожди размочили огромные массы отходов, которые сошли вниз потоком и накрыли расположенные рядом дома, сообщили в правительстве страны.

Ещё 22 человека пострадали, шестеро из них получили тяжёлые травмы. На место происшествия прибыл премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба.

По данным властей, спасательные службы продолжают поиски людей под завалами. В некоторых районах спасатели используют экскаваторы, чтобы разбирать слои мусора и добраться до возможных выживших. Глава района Дар-эс-Салам, где расположен полигон, заявил в разговоре с AFP, что число погибших может увеличиться.

Трагедия произошла после сильных дождей, которые обрушились на Конакри. Вода смешалась с отходами, превратив мусорный массив в мощный оползень, который направился в сторону жилых кварталов.

Ранее Life.ru писал, что сильное землетрясение произошло в Японии в районе Большого Токио. Подземные толчки магнитудой 5,9 привели к травмам около 40 человек, временным перебоям с электричеством и остановке движения части поездов. Власти сообщили, что опасных ситуаций на атомных объектах зафиксировано не было.