Замешанный в секс-скандале известный хореограф Тадж Баймурадов покончил с собой

Петербургский танцор и хореограф Тадж Баймурадов умер в возрасте 36 лет. Его тело обнаружили 23 августа в квартире в Санкт-Петербурге. Смерть артиста подтвердили его брат Сулейман Баймурадов и PR-агент Дмитрий Черкозьянов. По данным SHOT, хореограф мог совершить самоубийство.

Незадолго до смерти Тадж оказался в центре публичного скандала после обвинений со стороны бывшей ученицы. Она заявила о сексуальном насилии, которое, по её словам, произошло много лет назад в танцевальном лагере. Сам Баймурадов обвинения отрицал и называл их необоснованными.

После распространения обвинений хореограф удалился из социальных сетей. Его отец заявил журналистам, что не знал о каких-либо проблемах сына и не может сообщить подробности его смерти.

Ранее Life.ru рассказывал, что в соцсетях разгорелся скандал вокруг известного хип-хоп тренера Димы Кадета (Дмитрия Реннера) — несколько бывших несовершеннолетних учениц обвинили его в домогательствах. Одна из них, которой на момент начала отношений было 15 лет, рассказала, что тренер знал о её ментальной нестабильности и пользовался этим, требуя интимные фото в обмен на хорошее отношение.