Мужской ответ или кринж? Водители начали расписывать машины «оскорблениями» от бывших

Российские автомобилисты придумали необычный способ привлечь внимание в соцсетях – они начали самостоятельно расписывать свои машины «сообщениями от бывших». Вместо привычного тюнинга владельцы авто берут баллончики с краской и наносят на кузов провокационные фразы, якобы оставленные девушками после измен.

Россияне начали расписывать машины «сообщениями от бывших». Видео © Telegram / BAZA

Как выяснила «База», таким образом мужчины пытаются создать образ дерзких «альфа-самцов», показать машину в социальных сетях и собрать реакции окружающих. На кузовах появляются имитации личных сообщений и оскорблений от бывших партнёрш. Одни участники нового тренда считают это способом выделиться, другие признаются, что не понимают смысла такой «моды».

Особенно резко идею встретили девушки. В комментариях многие заявляют, что подобные надписи выглядят скорее не как проявление уверенности, а как попытка привлечь внимание. При этом среди мужчин мнения разделились: кто-то поддерживает необычный способ самовыражения, а кто-то считает его слишком детским.

Ранее Life.ru писал о другой проблеме автомобилистов – врачи предупредили о рисках для здоровья из-за долгого стояния в пробках. По словам специалистов, длительное терпение до посещения туалета может спровоцировать проблемы с мочевыводящей системой, особенно у мужчин.