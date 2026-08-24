Российские волейболистки завоевали путёвку на чемпионат Европы U20

Женская молодёжная сборная России по волейболу обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2027 года. В решающем матче квалификации в Мостаре россиянки в четырёх партиях взяли верх над командой Белоруссии — 3-1 (25:18, 19:25, 25:18, 25:16).

Финальный турнир континентального первенства среди игроков до 20 лет пройдёт в Италии и на Мальте с 8 по 18 июля 2027 года.

Квалификационные соревнования в Боснии и Герцеговине стали для российских волейболисток первым международным турниром после возвращения на арену. Российская команда выступала с национальной символикой.

Ранее Life.ru рассказывал, что мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Кубы в товарищеском матче в Уфе. Встреча завершилась со счётом 3-0 (25:21, 34:32, 25:20).