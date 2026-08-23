Два дома с террасами и гараж загорелись в Подмосковье

В деревне Новосельцево городского округа Шатура произошёл крупный пожар. Огонь охватил два дома с террасами и гараж.

Площадь возгорания достигла 260 кв. метров. Огонь угрожал перейти на соседние строения. Пожарные локализовали его в 19:34 мск, а к 20:11 мск остановили открытое горение.

После этого специалисты продолжили тушить пожар и разбирать конструкции на месте происшествия. Работы по ликвидации возгорания продолжаются, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В этот же вечер пожар произошёл на территории мебельного склада в Красноярске. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.