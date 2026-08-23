Российский Ил-76 ликвидировал основные очаги природных пожаров в Сербии
Обложка © «Макс» / МЧС России
Российский Ил-76, направленный в Сербию для тушения природных пожаров, ликвидировал основные очаги возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Российский Ил-76 в Сербии. Видео © «Макс» / МЧС России
«Благодаря слаженным действиям удается не допустить распространения огня», — говорится в сообщении. После тушения пожаров в заповеднике
Напомним, Ил-76 прибыл в Сербию 20 августа. Самолёт задействован в тушении природных пожаров, в основном, в заповеднике Делиблатска-Пешчара. При первом же вылете борт сбросил на очаги 42 тонны воды. В ответ на критику о том, почему Белград в первую очередь попросил о помощи Россию, президент республики Александр Вучич заявил, что предложения о поддержке со стороны стран ЕС начали поступать лишь после обращения в Москву, при этом подходящая для таких масштабных операций техника есть только у РФ.
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