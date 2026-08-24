«Работает безотказно»: Как быстро разобрать все летние фото и перестать тревожиться

К концу августа галереи смартфонов многих людей забиты тысячами размытых дублей, видео с пляжей и снимков еды. Психолог Анастасия Лысакова в беседе с Life.ru рассказала, почему большой неразобранный фотоархив может становиться источником стресса, и объяснила, как привести галерею в порядок без попытки удалить всё за один раз.

Мозг воспринимает неразобранный архив как незавершённый хаотичный гештальт. Несмотря на все блага цифровизации, объёмной памяти на телефонах для фото, есть и обратная сторона — цифровая тревога, и это совершенно точный термин. У меня самой такая проблема была, и я практически её решила. Анастасия Лысакова Психолог

Специалист отметила, что одним из способов решения проблемы для неё стало подключение дополнительного облачного хранилища. Психолог советует перестать быть инфантилом и принять взрослую установку: если есть перегрузка, значит, есть и современное решение. Система сама удаляет дубликаты и предлагает выгружать фото с телефона — и большая часть стресса уходит.

Впрочем, психолог считает важным не только техническое, но и психологическое решение проблемы. По её словам, стремление разобрать фотографии идеально и сразу может, наоборот, мешать начать.

Психолог предлагает использовать два подхода. Первый — технический: разобраться с хранением фотографий и при необходимости попросить помощи. Второй — психологический: разбить большую задачу на небольшие этапы и заниматься архивом понемногу.

«Как перфекционистка и «отличница», я хотела сделать всё идеально и сразу. Но на самом деле не обязательно есть слона целиком. Достаточно выделять всего 5–10 минут в день, например, после завтрака. За неделю (или даже за 3–4 дня) всё разгружается гораздо быстрее, чем кажется. Проблема в том, что мы хотим обработать невероятный объём сразу», — рассказала Лысакова.

Есть у Лысаковой и собственный способ быстро решить, какие снимки действительно стоит оставить. Для этого она предлагает задать себе простой вопрос.

«Я задаю себе вопрос: «Готова ли я выложить это в соцсети?» Если нет — удаляю. Для тех, кто не ведёт соцсети, вопрос другой: «Будет ли это фото радовать меня? Готова ли я показать его близким как одно из лучших?» Если ответ «нет» — смело удаляем. Из 15 снимков обычно остается 1–2 действительно удачных. Этот метод работает безотказно», — заключила Лысакова.

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