Пожар на мебельном складе в Красноярске полностью потушили
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Пожар на мебельном складе в Красноярском крае полностью прекратился. Специалисты устанавливают причину возгорания и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.
«Пожар на мебельном складе в Красноярском крае полностью потушен», — говорится в сообщении.
Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания и кто несёт ответственность за произошедшее.
Пожар на территории мебельного склада в Красноярске вспыхнул вечером 23 августа. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. Для тушения пожара привлекли 56 человек и 21 единицу техники.
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