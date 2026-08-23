Пожар на мебельном складе в Красноярске полностью потушили

Пожар на мебельном складе в Красноярском крае полностью прекратился. Специалисты устанавливают причину возгорания и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.

«Пожар на мебельном складе в Красноярском крае полностью потушен», — говорится в сообщении.

Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания и кто несёт ответственность за произошедшее.

Пожар на территории мебельного склада в Красноярске вспыхнул вечером 23 августа. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. Для тушения пожара привлекли 56 человек и 21 единицу техники.