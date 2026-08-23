Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 20:51

Пожар на мебельном складе в Красноярске полностью потушили

Обложка © МЧС Красноярского края

Обложка © МЧС Красноярского края

Пожар на мебельном складе в Красноярском крае полностью прекратился. Специалисты устанавливают причину возгорания и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.

«Пожар на мебельном складе в Красноярском крае полностью потушен», говорится в сообщении.

Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания и кто несёт ответственность за произошедшее.

Два дома с террасами и гараж загорелись в Подмосковье
Два дома с террасами и гараж загорелись в Подмосковье

Пожар на территории мебельного склада в Красноярске вспыхнул вечером 23 августа. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. Для тушения пожара привлекли 56 человек и 21 единицу техники.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar