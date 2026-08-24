Бродильный чан в желудке: Гастроэнтеролог назвал главную ошибку с дыней

Конец августа — один из самых популярных периодов для дыни: сочные и ароматные плоды появляются на прилавках повсеместно. Многие любят есть их после основного блюда, однако после очень сытного обеда такое сочетание у некоторых людей может сопровождаться ощущением тяжести и дискомфортом. Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин в беседе с Life.ru объяснил механизм этого процесса.

По словам гастроэнтеролога, дыня переваривается исключительно в тонком кишечнике, практически минуя желудок.

При температуре тела около 36,6 градуса задержавшаяся в желудке дыня начинает бродить буквально через несколько минут. Этот процесс сопровождается выделением токсичных спиртов и газов, что в медицине известно как явление автоинтоксикации. Стоит подчеркнуть, что это вовсе не миф, а реальная физиологическая ситуация, с которой нередко сталкиваются врачи в летне-осенний сезон, чаще в августе. Марат Зиннатуллин Врач-гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог настоятельно не рекомендует употреблять дыню сразу после сытного приёма пищи. Такое сочетание продуктов вызывает неприятные симптомы. У человека возникает сильное вздутие, метеоризм, спазмы и боли в области желудка и кишечника. В некоторых случаях развивается острое расстройство пищеварения.

Причины подобных симптомов могут быть разными. Вздутие и газообразование после фруктов иногда связаны с индивидуальной чувствительностью к определённым углеводам, в том числе фруктозе, а также с количеством съеденного. У людей с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта переносимость отдельных продуктов может быть хуже.

Поэтому тем, кто замечает дискомфорт после дыни, особенно после обильной еды, имеет смысл уменьшить порцию и не превращать фрукт в обязательное продолжение очень плотного обеда. Для большинства людей сама по себе дыня после еды не представляет опасности.

При этом регулярные боли, выраженное вздутие, диарея или другие неприятные симптомы после употребления фруктов — повод обсудить их с врачом, а не объяснять происходящее «брожением» пищи в желудке.

Август — также время домашних заготовок на зиму. При консервировании важно соблюдать правила обработки продуктов и стерильности, поскольку неправильная технология может повышать риск пищевых отравлений. Подробнее о том, почему домашние закрутки могут быть опасны, читайте в материале Life.ru.