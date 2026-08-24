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Регион
24 августа, 00:35

Заперли и душили: Командиры ВСУ домогались девушки-оператора БПЛА, а потом избили её

ТАСС: Командиры 118-й бригады ВСУ избивали и домогались девушку-оператора БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Командиров 118-й бригады территориальной обороны ВСУ обвинили в насилии над военнослужащей Валерией Степановой, которая после заключения контракта рассчитывала работать оператором БПЛА. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По утверждению собеседника агентства, вместо работы с беспилотниками девушка оказалась на командном пункте батальона. Там, как утверждается, после её отказа от спиртного военнослужащую заперли в помещении и начали избивать, душить и домогаться.

Позднее Степанову перевели в другое подразделение, однако, по словам источника, она в итоге покинула воинскую часть, опасаясь за свою безопасность.

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Ранее сообщалось, что в подразделениях ВСУ солдат, проводивших издевательства над мобилизованными, называли «психологами». Тех, кто выражал несогласие или был недоволен условиями содержания, вывозили на автомобиле, привязывали к дереву и избивали. Кроме того, мобилизованным угрожали сексуальным насилием, и в отдельных случаях эти угрозы выполнялись.

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Артём Гапоненко
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