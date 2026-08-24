Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Ограничение ввели после полуночи 24 августа, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указали в сообщении инфоцентра в Telegram-канале.

Водителей и пассажиров, которые находятся на мосту или ждут прохода в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. Также их призвали выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 1:00, подъезд к пунктам ручного досмотра с обеих сторон Крымского моста проходил без затруднений. Информации о проблемах на подъездах к переправе не поступало.

На прошлой неделе в нескольких населённых пунктах Крыма ограничили подачу электроэнергии. Энергообъекты получили повреждения после масштабной атаки беспилотников со стороны ВСУ. Социально значимые объекты перевели на резервное питание.