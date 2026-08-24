Сборная России выиграла общий медальный зачёт ЧЕ по спортивной гимнастике

Российская сборная завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе на вершине общего медального рейтинга. Если учитывать результаты как взрослых, так и юниоров, представители России собрали 28 наград — больше всех участников турнира. В копилке команды 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Ближайшими преследователями стали Италия с 15 наградами и Великобритания, завоевавшая 10 медалей. Существенный вклад в российский результат внесли спортсмены взрослой команды.

Женская сборная России взяла три золота, одну серебряную и две бронзовые награды. Ангелина Мельникова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала — в личном многоборье и опорном прыжке. Также гимнастка получила бронзу за выступления на бревне и в вольных упражнениях. Анна Калмыкова стала серебряным призером многоборья, а российская команда выиграла командное многоборье.

Мужская сборная завершила командное многоборье на второй позиции, уступив британцам 0,570 балла. Арсений Духно завоевал серебро в личном многоборье и вольных упражнениях, Илья Заика стал вторым на кольцах, а Алексей Усачев — в опорном прыжке. Бронзовые медали получили Даниел Маринов в многоборье и Савелий Съедин в упражнениях на перекладине.