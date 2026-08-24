Дмитриев назвал глобализм всё более сатанистским*

Глобализм всё больше становится похож на сатанистский*. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Глобализм становится все более сатанистским*», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Так он отреагировал на публикацию бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Экс-советник заявил, что глобалисты хотят использовать конфликт на Украине для колонизации страны. После этого, по его словам, они намерены уничтожить Россию и получить доступ к её природным ресурсам ради собственных интересов.

Флинн также заявил, что сторонники глобализма стремятся уничтожить США как бастион свободы. По его мнению, это позволит им получить ещё больше ресурсов.

Ранее Дмитриев с иронией призвал Канаду «расслабиться» и стать 52-м штатом США. Позже он заявил, что статус 51-го штата может достаться Гренландии.

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