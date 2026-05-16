«Рынок превратился в джунгли»: Профессор спрогнозировал конец эпохи глобализма из-за блокады Ормуза

Война на Ближнем Востоке и последовавшая за ней блокада Ормузского пролива окончательно разрушили концепцию глобализма. Как именно проявился этот крах, проанализировал профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

По словам эксперта, западная идеология однополярного мира изначально была ущербной — она могла работать только в условиях мира и стабильности, когда всё отлажено и нет кризисов. Ущербность этой концепции в полной мере продемонстрировала блокада пролива.

Глобализм спёкся на дефиците, причём глобальном. Стало не хватать буквально всего — от сырья, прежде всего нефти и газа, до продовольствия, констатирует профессор. Дефицит угрожает менее обеспеченным государствам Азии, Африки и Латинской Америки.

На Западе быстро переобуваются, отметил Жданов в разговоре с сайтом MK.ru. Рынок — это уже не гармоничный механизм, а закон джунглей, где богатые люди обеспечивают себе роскошное потребление, а большинство населения оказывается в затруднительном положении. Дедушка Маркс аплодирует, добавил собеседник издания.

Национальные правительства стремятся защитить свои экономики от нехватки жизненно важных товаров. В очередной раз мировую экономику настигает крупный шок, и теперь каждая страна сама за себя — это не ситуация, когда мир действует сообща.

МВФ, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство совместно призвали страны не накапливать запасы и не запрещать экспорт, предупредив, что такие меры ухудшат ситуацию. Однако к совету не прислушались — Китай и Таиланд приостановили экспорт авиатоплива, обеспечивая внутренние запасы.

Китай, давно обеспокоенный зависимостью от энергоресурсов Ближнего Востока, увеличил запасы нефти и газа и стал мировым лидером по возобновляемой энергетике. После начала агрессии США и Израиля Пекин стремится заместить поставки из Ирана за счёт закупок у России и Бразилии.

Филиппины, импортирующие 90% нефти из Персидского залива, объявили чрезвычайное положение из-за роста цен на бензин. В Индии власти проводят рейды против накопления баллонов с газом. Даже США высвободили миллионы баррелей из стратегического резерва.

С начала войны ЕС потратил дополнительно 24 миллиарда евро на импорт энергоносителей из-за повышения цен — или более 587 миллионов долларов в день, не получив ни одной дополнительной молекулы энергии. Европа, импортирующая около 70% авиатоплива, может столкнуться с его дефицитом.

Немецкая Lufthansa сократит 20 тысяч рейсов до октября. Рыбаки прекратили промысел из-за роста цен на топливо. BASF повысила цены на химическую продукцию более чем на 30%. Европа, вероятно, впадёт в рецессию, если перебои с энергоносителями будут масштабными, прогнозируют экономисты.

Никто ни с кем не стремится делиться недостающим — все прячут необходимое по норкам, даже в ущерб партнёрам и союзникам, резюмировал профессор. Президент США во время визита в Китай ни словом не обмолвился о европейцах. Вот он, глобализм во всей красе.

Ранее новый глава нефтяного ведомства Ирака Басем Мухаммед Худейр обнародовал тревожные цифры: объём поставок через Ормузский пролив в апреле упал в девять раз. Вооружённое противостояние между Штатами, Тегераном и их партнёрами нанесло серьёзный урон экономике ближневосточной республики.