Пять партий прошли в новый парламент Казахстана — курултай

По результатам экзитполов трёх казахстанских социологических институтов, необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в курултай (новый однопалатный парламент республики) преодолели пять политических партий.

Лидером голосования стала партия «Адилет». Согласно данным Института евразийской интеграции, она набрала 71,80% голосов, Института общественной политики — 72,3%, а Института комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» — 70,7%.

Помимо «Адилет», пятипроцентный порог перешагнули ещё четыре партии: «Ауыл», Respublica, демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

В воскресенье, 23 августа, в Казахстане состоялись первые в истории страны выборы в курултай — новый однопалатный парламент, пришедший на смену двухпалатной системе. Голосование прошло на более чем 10,4 тыс. избирательных участков, включая 79 участков при представительствах Казахстана в 61 иностранном государстве. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия участков составила 74,19%.