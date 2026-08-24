Украина столкнулась с глубоким политическим расколом, который стал результатом действий нынешнего и бывшего руководства страны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так политик прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможном проведении выборов на Украине. По словам Слуцкого, украинские власти сначала не выполнили договорённости по Минским соглашениям, а затем сорвали переговорный процесс в Стамбуле.

«Украина уже расколота политикой таких, как Порошенко* и Зеленский, которые сначала саботировали выполнение Минских соглашений, а затем сорвали стамбульский мир», – написал Слуцкий.

Глава международного комитета Госдумы считает, что Зеленский пытается сохранить власть и ограничивает возможность граждан выбирать политическое будущее страны. Также Слуцкий раскритиковал европейские государства, которые поддерживают нынешний курс Киева.

«Зеленский, стремясь сохранить власть, лишает украинцев права выбора», – заявил лидер ЛДПР, добавив, что считает европейские страны ответственными за поддержку этой политики.

Ранее Life.ru писал, что западные СМИ назвали текущий период одним из самых сложных для Зеленского за время его нахождения у власти. Среди главных проблем назывались коррупционные скандалы, снижение доверия внутри страны и сложности в отношениях с союзниками. При этом эксперты отметили, что давление на украинское руководство усиливается сразу по нескольким направлениям от внутренней политики до внешней поддержки.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.