Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 23:49

Слуцкий заявил о расколе Украины из-за политики Зеленского и Порошенко*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Украина столкнулась с глубоким политическим расколом, который стал результатом действий нынешнего и бывшего руководства страны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так политик прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможном проведении выборов на Украине. По словам Слуцкого, украинские власти сначала не выполнили договорённости по Минским соглашениям, а затем сорвали переговорный процесс в Стамбуле.

«Украина уже расколота политикой таких, как Порошенко* и Зеленский, которые сначала саботировали выполнение Минских соглашений, а затем сорвали стамбульский мир», – написал Слуцкий.

Глава международного комитета Госдумы считает, что Зеленский пытается сохранить власть и ограничивает возможность граждан выбирать политическое будущее страны. Также Слуцкий раскритиковал европейские государства, которые поддерживают нынешний курс Киева.

«Зеленский, стремясь сохранить власть, лишает украинцев права выбора», – заявил лидер ЛДПР, добавив, что считает европейские страны ответственными за поддержку этой политики.

Зеленский просит ЕС выделить Украине 10 млрд долларов на оружие досрочно
Зеленский просит ЕС выделить Украине 10 млрд долларов на оружие досрочно

Ранее Life.ru писал, что западные СМИ назвали текущий период одним из самых сложных для Зеленского за время его нахождения у власти. Среди главных проблем назывались коррупционные скандалы, снижение доверия внутри страны и сложности в отношениях с союзниками. При этом эксперты отметили, что давление на украинское руководство усиливается сразу по нескольким направлениям от внутренней политики до внешней поддержки.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Петр Порошенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar