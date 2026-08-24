Минздрав расширил перечень должностей, доступных врачам разных специальностей
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С 1 сентября в России изменятся правила допуска специалистов к ряду медицинских должностей. Минздрав расширил соответствующий перечень, включив в него должность анестезиолога-реаниматолога, которую смогут занимать в том числе врачи с рядом других специализаций.
Согласно документу ведомства, работать в анестезиологии и реаниматологии смогут специалисты, получившие специалитет по акушерству и гинекологии, детской хирургии, нейрохирургии, неонатологии, сердечно-сосудистой хирургии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, челюстно-лицевой и торакальной хирургии, а также по некоторым другим направлениям.
Отдельные изменения коснутся гастроэнтерологов, гериатров и кардиологов — им предоставляется возможность работать врачами по медицине здорового долголетия. Кроме того, специалисты с высшим фармацевтическим образованием смогут претендовать на должности провизора и провизора-технолога.
Также с 1 сентября Минздрав изменит правила заполнения карт диспансеризации. В документах появятся дополнительные данные о сердечно-сосудистой системе пациента. Врачи начнут указывать уровни липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также триглицеридов.
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