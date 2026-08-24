Шесть человек пострадали из-за природного пожара в Неваде
Крупный пожар, получивший название Hawk, начавшийся 22 августа неподалеку от американского Рино (штат Невада), уже охватил около 53 квадратных километров. В результате возгорания пострадали как минимум шесть человек — трое сотрудников экстренных служб и трое мирных жителей. Об этом сообщает Associated Press.
Пожар в Неваде. Видео © Х / Scope Report
Огонь также уничтожил несколько строений. На фоне распространения пламени власти распорядились эвакуировать около 90 тысяч человек. Для 42 тысяч жителей Рино и окрестностей предписание предусматривает немедленный выезд из опасной зоны.
Причины возгорания устанавливаются. Следователи рассматривают версию о том, что пожар возник по вине человека, и проводят соответствующее расследование.
Ранее Life.ru сообщал, как российский Ил-76 ликвидировал основные очаги природных пожаров в Сербии. Самолёт был задействован в тушении возгораний, в основном, в заповеднике Делиблатска-Пешчара.
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