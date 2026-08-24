Вступление в НАТО не сделало Финляндию более защищённой, вместо этого страна теперь зависит от решений альянса в сфере обороны. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«До вступления Финляндия принимала собственные решения в области обороны, а теперь она полностью зависит от решений НАТО, и эти решения часто могут противоречить интересам безопасности Финляндии», — приводит слова политика РИА «Новости».

Мема заявил, что его беспокоит членство Финляндии в НАТО и участие Хельсинки в поддержке Украины. По его словам, финские власти определяют объём военной помощи Киеву с учётом запросов альянса.

Политик также считает, что Финляндия должна пересмотреть своё участие в НАТО. Он заявил, что членство в альянсе лишило страну контроля над решениями в сфере безопасности.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года.

Ранее Финляндия и Украина подписали документы о совместном производстве беспилотных систем. Речь идёт о морских и наземных комплексах, которые планируют выпускать на территории Финляндии. Об этом сообщал Владимир Зеленский.