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24 августа, 02:04

В Финляндии призвали пересмотреть членство страны в НАТО

Мема связал членство Финляндии в НАТО с потерей контроля над обороной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Вступление в НАТО не сделало Финляндию более защищённой, вместо этого страна теперь зависит от решений альянса в сфере обороны. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«До вступления Финляндия принимала собственные решения в области обороны, а теперь она полностью зависит от решений НАТО, и эти решения часто могут противоречить интересам безопасности Финляндии»,приводит слова политика РИА «Новости».

Мема заявил, что его беспокоит членство Финляндии в НАТО и участие Хельсинки в поддержке Украины. По его словам, финские власти определяют объём военной помощи Киеву с учётом запросов альянса.

Политик также считает, что Финляндия должна пересмотреть своё участие в НАТО. Он заявил, что членство в альянсе лишило страну контроля над решениями в сфере безопасности.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года.

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Лия Мурадьян
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