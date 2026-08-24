Двухлетний мальчик выпал из окна на Камчатке и попал в больницу
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Двухлетний мальчик выпал из окна на Камчатке и попал в больницу. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия, сообщили в региональном УМВД России.
Ребёнка на улице заметила местная жительница. Она выглянула с балкона и увидела мальчика в одном подгузнике. На вид ему было около двух лет. Рядом с ребёнком взрослых не оказалось, мальчик плакал.
Женщина сразу спустилась на улицу, забрала ребёнка к себе и вызвала полицию. По предварительной информации, мальчик выпал из окна.
«На место происшествия оперативно прибыл дежурный инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейские установили личность матери ребенка и опросили её по обстоятельствам случившегося», — рассказали в полиции.
На место вызвали бригаду скорой, которая увезла малыша в Камчатскую краевую детскую больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в барнаульском парке «Арлекино» во время работы аттракциона «Ассорти» от крепления оторвалась чаша, в которой находились два мальчика 2 и 11 лет. После разгона карусели конструкция сорвалась, упала вниз и ударилась об ограждение. Оба ребёнка получили травмы и отправились в больницу.
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