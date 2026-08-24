Внук советского разведчика объявил о выдвижении на выборах президента Франции

Во Франции появился новый претендент на высший государственный пост – лидер левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн объявил о намерении участвовать в президентской гонке. Политик заявил, что хочет «поднять Францию» и рассчитывает на победу.

О своих планах депутат Европарламента сообщил в эфире телеканала TF1. Глюксманн также намерен принять участие в социал-демократических праймериз, которые осенью проведут Социалистическая партия и его политическое движение.

«Я выдвигаюсь, чтобы поднять Францию, потому что, знаете, у всех нас сжимается сердце, когда мы смотрим на то, во что превращается наша нация и чем она может стать в ближайшие месяцы», – заявил политик.

Глюксманн подчеркнул, что идёт на выборы с целью победить. При этом его кандидатура уже привлекла внимание из-за семейной истории: дед политика Рубин Глюксманн в прошлом был связан с советской разведкой. По данным The Telegraph, Рубин Глюксманн в 1920-х годах эмигрировал в Палестину, позднее стал коммунистом и был завербован Коминтерном. В дальнейшем он работал в Европе под прикрытием бизнесмена, занимаясь разведывательной деятельностью во Франции, Германии и Великобритании.

Отцом Рафаэля Глюксманна был известный французский философ и писатель Андре Глюксманн. Он, в частности, критиковал коммунистическую идеологию и рассматривал её связь с тоталитарными режимами.

Ранее Life.ru писал, что во Франции разгорелись споры вокруг возможного ограничения работы соцсети X во время выборов. Инициативу раскритиковал владелец платформы Илон Маск, заявив, что подобные меры угрожают свободе политической дискуссии.