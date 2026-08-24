В Дагестане зафиксировали самую низкую долю расходов на ЖКУ

Жители Дагестана тратят на жилищно-коммунальные услуги меньше всех российских регионов. В 2025 году коммунальные платежи в этом регионе занимали 5% семейных потребительских расходов. Самая высокая доля пришлась на Мурманскую область — 14,2%. Данные составили на основе исследования расходов российских семей за прошлый год.

В число регионов, где коммунальные расходы занимают менее 7% бюджета, также вошли Астраханская область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Курская и Белгородская области, а также Калмыкия.

«В 2025 году размер потребительских расходов российских семей увеличился на 12%», — публикует результаты собственного исследования РИА «Новости».

При этом в 57 российских регионах семьи направляют на оплату ЖКУ не более 10% своих потребительских расходов.

Самую высокую долю после Мурманской области показали Новгородская область — 13,5%, Магаданская область — 13,3% и Еврейская автономная область — 13,1%. Всего в 28 регионах России жители тратят на жилищно-коммунальные услуги не менее 10% потребительского бюджета.

Ранее Верховный суд России поддержал запрет на включение в платёжные документы долгов по ЖКУ, которым исполнилось больше трёх лет. При этом окончание срока давности само по себе не отменяет долг. Однако должник получает защиту от принудительного взыскания такой задолженности.