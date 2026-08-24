Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 03:29

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом Минобороны

Пуск «Союз-2.1б» с аппаратами в интересах Минобороны. Обложка © Telegram / Роскосмос

Пуск «Союз-2.1б» с аппаратами в интересах Минобороны. Обложка © Telegram / Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом для Минобороны России. Космические войска провели запуск 24 августа в 5:40 по московскому времени, сообщили в российском военном ведомстве.

«В Архангельской области боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России»,сказали в ведомстве.

Запуск прошёл с Государственного испытательного космодрома Минобороны России в Архангельской области. Военные назвали пуск успешным.

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-28» вернулся на Землю из космоса
Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-28» вернулся на Землю из космоса

Ранее Роскосмос показал видео старта ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29». На кадрах космический аппарат проходит на фоне Солнца. Фотограф Артём Пылаев получил это фото после многочасовой подготовки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar