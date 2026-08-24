С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом для Минобороны России. Космические войска провели запуск 24 августа в 5:40 по московскому времени, сообщили в российском военном ведомстве.

«В Архангельской области боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в ведомстве.

Запуск прошёл с Государственного испытательного космодрома Минобороны России в Архангельской области. Военные назвали пуск успешным.

Ранее Роскосмос показал видео старта ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29». На кадрах космический аппарат проходит на фоне Солнца. Фотограф Артём Пылаев получил это фото после многочасовой подготовки.