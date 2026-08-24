CNN сообщил о тайной операции США по защите нефтяных поставок через Ормуз

США нашли способ сохранить поставки нефти через один из самых напряжённых морских маршрутов мира – Ормузский пролив. Американские военные начали сопровождать танкеры в ночное время, чтобы снизить риски атак и обеспечить движение грузов. О секретной схеме сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные Минэнерго США.

По информации журналистов, фактический объём нефти, проходящей через пролив, оказался значительно выше официальных оценок аналитиков. Согласно материалу телеканала, через Ормуз ежедневно может проходить от 8 до 9 млн баррелей нефти – почти вдвое больше показателей, которые ранее фигурировали в отчётах Уолл-стрит и данных судового мониторинга.

Для защиты маршрутов американские военные сопровождают танкеры из Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ОАЭ. Как утверждается, суда проходят опасный участок ночью, отключают транспондеры и используют прикрытие кораблей ВМС США из-за угрозы со стороны иранских беспилотников.

После выхода из пролива нефть перегружают в Оманском заливе на суда покупателей. По данным CNN, за два дня журналисты зафиксировали более десяти подобных операций — поставки направлялись в Китай, Тайвань, Южную Корею, Филиппины, Вьетнам и Таиланд.

При этом телеканал отмечает, что данные о движении судов могут расходиться из-за отключения транспондеров на танкерах. Это затрудняет точную оценку объёмов перевозок и реального количества проходящих через пролив судов.

Ранее Life.ru писал, что Иран решил ужесточить правила прохода судов через Ормузский пролив и пригрозил нарушителям штрафами, задержанием и конфискацией. В Тегеране заявили, что меры будут применяться к кораблям, которые не соблюдают установленные требования судоходства.