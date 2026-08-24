В Японии начали продажи первого вирусного препарата против рака пищевода

В Японии стартовали коммерческие продажи препарата, который разработчики называют первым в мире онколитическим вирусным средством, созданным специально для лечения рака пищевода. Новый подход основан на использовании модифицированных вирусов, способных атаковать опухоль изнутри.

О запуске препарата сообщило агентство Nikkei со ссылкой на токийскую компанию Oncolys BioPharma. Разработчики заявляют, что технология позволяет воздействовать преимущественно на раковые клетки, не повреждая здоровые ткани.

Препарат содержит генетически изменённые вирусы, которые избирательно заражают опухолевые клетки и начинают размножаться внутри них. В результате клетки разрушаются, а иммунная система получает дополнительный сигнал для борьбы с опухолью.

По данным компании, вывести средство на рынок удалось после прохождения сложного регуляторного процесса в Японии. Одной из главных проблем стало производство вирусных препаратов в промышленных масштабах и необходимость строгого контроля качества.

Кроме того, испытания таких лекарств имеют особенности: терапевтический эффект может проявляться не сразу, а спустя несколько недель после введения, когда вирус распространяется внутри опухоли.

Онколитические вирусы считаются одним из перспективных направлений современной онкологии. Учёные изучают возможность использовать их не только для прямого разрушения опухолей, но и для усиления естественного иммунного ответа организма.

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