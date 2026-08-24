В Приморье ограничат судоходство на время проведения ВЭФ

В Приморском крае на период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) временно ограничат движение судов и использование воздушного пространства. Ограничения начнут действовать с 31 августа, сообщили в региональном правительстве.

Запрет на плавание установят в нескольких акваториях залива Петра Великого, включая бухты Новик, Аякс и Парис, а также в районе низководного моста Де Фриз — Седанка. По обе стороны от моста будет действовать запретная зона шириной 500 метров. Ограничения продлятся до 5 сентября.

В указанных районах будет запрещена как стоянка, так и движение всех судов, за исключением плавсредств, которые непосредственно задействованы в мероприятиях форума.

Кроме того, с 1 сентября во Владивостоке введут временные ограничения на использование воздушного пространства в радиусе 250 километров. При этом они не распространятся на пассажирские рейсы внутри страны и за рубеж, воздушные суда, обеспечивающие безопасность и перевозку участников ВЭФ, а также борта, выполняющие другие неотложные задачи по согласованию с ФСО России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не планирует рассылать персональные приглашения американским представителям на Восточный экономический форум. Он подчеркнул, что мероприятие открыто для всех желающих, и делегации самостоятельно принимают решение о своём участии.