Eni планирует построить в Европе термоядерную электростанцию к 2040 году

Итальянская энергетическая компания Eni рассчитывает создать в Европе первую коммерческую термоядерную электростанцию уже в начале 2040-х годов или раньше. Проект планируют реализовать вместе с американской компанией Commonwealth Fusion Systems, сообщает Financial Times.

В Eni считают термоядерный синтез одним из главных перспективных направлений развития бизнеса. Глава направления магнитного термоядерного синтеза компании Франческа Ферацца заявила, что новая технология может стать для энергетического гиганта таким же важным направлением, каким сегодня остаются традиционные нефтеперерабатывающие мощности.

«Термоядерный синтез может стать нашим следующим НПЗ», – приводит издание слова Фераццы.

При этом точные характеристики будущей станции и сроки её строительства пока не раскрываются. В компании рассчитывают, что развитие технологии позволит получить новый источник энергии, который сможет изменить мировой рынок.

Термоядерная энергетика основана на реакции, похожей на процессы внутри Солнца. Учёные считают её потенциально практически неисчерпаемым и экологичным источником энергии, однако пока ни одному проекту не удалось добиться устойчивого положительного энергетического баланса. До этого Германия также заявляла о планах развивать это направление: канцлер Фридрих Мерц говорил о намерении построить в стране первую термоядерную электростанцию.

Ранее Life.ru писал, что США начали строительство первого в мире термоядерного реактора Orion. Проект американской компании Helion Energy предусматривает создание установки мощностью 50 мегаватт, которая должна начать поставлять электроэнергию уже в 2028 году. Разработчики рассчитывают использовать её для питания дата-центров Microsoft, однако технология всё ещё находится на стадии масштабных испытаний.