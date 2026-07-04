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Регион
4 июля, 09:47

Медведев рассказал о наличии у Ирана «термоядерного оружия»

Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Иран нашёл мощный рычаг давления на мировую экономику — Ормузский пролив. По словам Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, этот инструмент может быть сравним с ядерным оружием по силе воздействия.

В интервью журналистам после визита в Иран Медведев отметил, что Тегеран, перекрыв движение в проливе, продемонстрировал свою силу. Именно вокруг этого сейчас строятся переговоры, как пролив будет работать дальше.

«Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив», — сказал Медведев.

Кроме того, он добавил, что в запасе у Ирана есть ещё более серьёзный «козырь» — Баб-эль-Мандебский пролив. Если его заблокировать, это может парализовать все перевозки нефти и других грузов в регионе. Медведев выразил надежду, что до такого сценария не дойдёт, но предупредил: все страны, которые стремятся к конфликту на Ближнем Востоке, должны помнить об этом.

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Ранее Дмитрий Медведев приезжал в Тегеран. Он принял участие в траурных церемониях, посвящённых памяти ушедшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Зампред Совбеза также провёл переговоры с президентом страны Масудом Пезешкианом. Встреча прошла с участием официальных делегаций с обеих сторон. На переговорах Медведев передал иранскому лидеру слова соболезнования от имени президента России Владимира Путина.

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Наталья Афонина
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