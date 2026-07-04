Медведев рассказал о наличии у Ирана «термоядерного оружия»

Иран нашёл мощный рычаг давления на мировую экономику — Ормузский пролив. По словам Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, этот инструмент может быть сравним с ядерным оружием по силе воздействия.

В интервью журналистам после визита в Иран Медведев отметил, что Тегеран, перекрыв движение в проливе, продемонстрировал свою силу. Именно вокруг этого сейчас строятся переговоры, как пролив будет работать дальше.

«Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив», — сказал Медведев.

Кроме того, он добавил, что в запасе у Ирана есть ещё более серьёзный «козырь» — Баб-эль-Мандебский пролив. Если его заблокировать, это может парализовать все перевозки нефти и других грузов в регионе. Медведев выразил надежду, что до такого сценария не дойдёт, но предупредил: все страны, которые стремятся к конфликту на Ближнем Востоке, должны помнить об этом.