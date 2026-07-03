Медведев встретился с руководством Ирана в ходе визита в Тегеран

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Тегеране провёл ряд встреч с представителями руководства Ирана.

В ходе визита состоялось общение Медведева с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Переговоры прошли в присутствии делегаций, что подтверждается опубликованными кадрами.

В состав российской делегации вошли министр энергетики Сергей Цивилёв, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и другие официальные лица.

Российская делегация прибыла в страну для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате удара США и Израиля по Тегерану. Тело доставили в столицу, где была запланирована масштабная траурная процессия. Участие приняли тысячи граждан и представителей иностранных делегаций. При этом ряд государств, поддержавших действия США и Израиля, приглашения на церемонию не получили.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в траурных мероприятиях в Тегеране. Он также опубликовал видео своего прибытия на церемонию прощания с аятоллой Али Хаменеи. Судя по опубликованным кадрам, в ходе визита Медведев также провёл краткое общение с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.