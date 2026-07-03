Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии прощания с Хаменеи
Обложка © МАХ/Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что прибыл в Иран, где примет участие в траурных мероприятиях в Тегеране. Об этом он написал в своём аккаунте в «Максе».
Видео © МАХ/Дмитрий Медведев
«Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — сообщил он.
В Иране стартовала церемония прощания с бывшим верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате удара США и Израиля по Тегерану. Тело доставили в столицу, где запланирована масштабная траурная процессия. Ожидается участие тысяч граждан, а также иностранных делегаций. При этом власти Ирана не направили приглашения тем государствам, которые поддержали действия США и Израиля против Тегерана. Россию на церемонии представляет Дмитрий Медведев.
Изначально прощание планировалось провести раньше, однако сроки были перенесены из-за продолжающихся в марте атак и необходимости подготовить инфраструктуру для проведения траурных мероприятий.
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