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Регион
3 июля, 13:02

Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии прощания с Хаменеи

Обложка © МАХ/Дмитрий Медведев

Обложка © МАХ/Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что прибыл в Иран, где примет участие в траурных мероприятиях в Тегеране. Об этом он написал в своём аккаунте в «Максе».

Видео © МАХ/Дмитрий Медведев

«Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — сообщил он.

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Запад не пригласили: Траур по Хаменеи в Тегеране превратился в демонстрацию нового миропорядка

В Иране стартовала церемония прощания с бывшим верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате удара США и Израиля по Тегерану. Тело доставили в столицу, где запланирована масштабная траурная процессия. Ожидается участие тысяч граждан, а также иностранных делегаций. При этом власти Ирана не направили приглашения тем государствам, которые поддержали действия США и Израиля против Тегерана. Россию на церемонии представляет Дмитрий Медведев.

Изначально прощание планировалось провести раньше, однако сроки были перенесены из-за продолжающихся в марте атак и необходимости подготовить инфраструктуру для проведения траурных мероприятий.

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Николь Вербер
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