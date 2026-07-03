Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии прощания с Хаменеи

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что прибыл в Иран, где примет участие в траурных мероприятиях в Тегеране. Об этом он написал в своём аккаунте в «Максе».

Видео © МАХ/Дмитрий Медведев

«Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — сообщил он.

Изначально прощание планировалось провести раньше, однако сроки были перенесены из-за продолжающихся в марте атак и необходимости подготовить инфраструктуру для проведения траурных мероприятий.