Российские военные ночью взорвали пять резервуаров с топливом для ВСУ

Российские военные нанесли ночью точный удар по инфраструктуре Украины. Целью стали объекты, расположенные в порту Южный Одесской области.

В результате атаки поражены сразу пять ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Все они находились на территории складского комплекса и предназначались для нужд вооруженных сил Украины.

«В результате ударов в порту Южный Одесской области поражены пять резервуаров с топливом для ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

Уничтожение запасов ГСМ серьёзно осложнит логистику украинских формирований. Топливо необходимо противнику для заправки тяжёлой техники, генераторов и обеспечения работы тыловых баз. Помимо самих цистерн, повреждения получили элементы инфраструктуры терминала. Это затруднит оперативную разгрузку новых партий военных грузов морским путём.

Днём ранее российские войска поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области. Также под удар попали объекты, связанные с обеспечением военных поставок.