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24 августа, 05:36

Армия России испепелила десять военных складов с грузами для ВСУ в порту Южный

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военнослужащие нанесли точечные удары по стратегическим объектам прибрежной зоны Одесской области. В ходе операции были атакованы мощности, задействованные в интересах Вооружённых сил Украины.

Под удар попал крупный логистический терминал. На его территории ликвидировано десять хранилищ, в которых находилось имущество оборонного назначения. Помимо этого, поражение получили важные элементы портовой инфраструктуры. Противник активно задействовал данные площадки для разгрузки и дальнейшего сбережения грузов, поступавших для обеспечения нужд украинских формирований.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило успешное выполнение боевой задачи. По официальным сведениям ведомства, все намеченные цели были эффективно нейтрализованы.

Армия России обрушила групповые удары на порты и суда Украины: объявлены цели
Армия России обрушила групповые удары на порты и суда Украины: объявлены цели

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Андрей Бражников
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