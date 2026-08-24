Российские военнослужащие нанесли точечные удары по стратегическим объектам прибрежной зоны Одесской области. В ходе операции были атакованы мощности, задействованные в интересах Вооружённых сил Украины.

Под удар попал крупный логистический терминал. На его территории ликвидировано десять хранилищ, в которых находилось имущество оборонного назначения. Помимо этого, поражение получили важные элементы портовой инфраструктуры. Противник активно задействовал данные площадки для разгрузки и дальнейшего сбережения грузов, поступавших для обеспечения нужд украинских формирований.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило успешное выполнение боевой задачи. По официальным сведениям ведомства, все намеченные цели были эффективно нейтрализованы.

Ранее Вооружённые силы РФ также нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки горят авиационное и производственные предприятия, а также складские помещения. На спутниках NASA отображается сильный пожар в Святошинском районе столицы в районе АT «Антонов» — это предприятие авиационной промышленности, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте самолётов.