При атаке на жилой дом в Мелитополе погиб человек, ещё одна женщина ранена

Мужчина погиб, а ещё одна женщина получила ранения при ночном ударе Украины по многоквартирному дому на улице Екатерины Великой в Мелитополе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Пострадавшая 1954 года рождения находится под наблюдением медиков. Из здания оперативно вывели 32 жильца. После атаки огонь вспыхнул сразу в четырёх квартирах на седьмом и восьмом этажах.

Экстренные службы продолжают обследовать дом и прилегающую территорию. Городские власти и соцслужбы формируют адресные меры поддержки для жильцов, а семье погибшего и остальным пострадавшим пообещали оказать необходимую помощь.

Ранее Мелитополь уже подвергался ночной атаке. Тогда Life.ru сообщал, что в результате налёта был разрушен магазин стройматериалов и повреждён противотуберкулёзный диспансер. Из медучреждения тогда эвакуировали 46 пациентов и сотрудников.