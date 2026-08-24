Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 05:54

Ограничения на полёты сняты утром в пяти аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В пяти российских аэропортах — Краснодаре, Сочи, Геленджике, Волгограде и Махачкале — больше не действуют ограничения на взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщили в Росавиации. Их вводили для безопасности полётов, но теперь ограничения сняты.

«Аэропорты Волгоград, Геленджик, Краснодар (Пашковский), Махачкала (Уйташ), Сочи сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Самолёты разлетелись как игрушки: Мощный шторм устроил переполох в аэропорту в Италии
Самолёты разлетелись как игрушки: Мощный шторм устроил переполох в аэропорту в Италии

Ранее в Оренбургской области объявили угрозу атаки дронов. Из-за этого в аэропорту Оренбурга с 3:50 утра по московскому времени временно запретили принимать и отправлять самолёты. В Росавиации пояснили, что такие меры ввели для безопасности полётов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Краснодарский край
  • Дагестан, Республика
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar