Ограничения на полёты сняты утром в пяти аэропортах России

В пяти российских аэропортах — Краснодаре, Сочи, Геленджике, Волгограде и Махачкале — больше не действуют ограничения на взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщили в Росавиации. Их вводили для безопасности полётов, но теперь ограничения сняты.

«Аэропорты Волгоград, Геленджик, Краснодар (Пашковский), Махачкала (Уйташ), Сочи сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее в Оренбургской области объявили угрозу атаки дронов. Из-за этого в аэропорту Оренбурга с 3:50 утра по московскому времени временно запретили принимать и отправлять самолёты. В Росавиации пояснили, что такие меры ввели для безопасности полётов.