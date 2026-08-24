Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 05:58

Мирошник: ВСУ предпринимают преступные попытки заблокировать города в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Украинские войска пытаются ударами нарушить логистику отдельных российских городов, осложнив передвижение жителей и доставку товаров первой необходимости. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, под атаки попадает гражданская инфраструктура, от которой зависит снабжение населённых пунктов. Подобные действия могут фактически ограничить доставку продовольствия и других необходимых грузов.

«Зачастую Киев совершает попытки блокировать отдельные города, населённые пункты от логистики, перемещения людей, снабжения продукцией первой необходимости, что является преступлением», — указал дипломат.

Он добавил, что давление на мирное население таким способом противоречит нормам и принципам международного гуманитарного права.

ВСУ атаковали Мелитополь, повреждён тубдиспансер и разрушен магазин
ВСУ атаковали Мелитополь, повреждён тубдиспансер и разрушен магазин

Ранее Life.ru писал, что в июле одной из целей атак стала логистическая инфраструктура. За месяц беспилотники ударили по 11 крупным складам и распределительным центрам Wildberries, также атакам подверглись не менее 24 пассажирских автобусов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar