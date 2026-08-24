Украинские войска пытаются ударами нарушить логистику отдельных российских городов, осложнив передвижение жителей и доставку товаров первой необходимости. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, под атаки попадает гражданская инфраструктура, от которой зависит снабжение населённых пунктов. Подобные действия могут фактически ограничить доставку продовольствия и других необходимых грузов.

«Зачастую Киев совершает попытки блокировать отдельные города, населённые пункты от логистики, перемещения людей, снабжения продукцией первой необходимости, что является преступлением», — указал дипломат.

Он добавил, что давление на мирное население таким способом противоречит нормам и принципам международного гуманитарного права.

Ранее Life.ru писал, что в июле одной из целей атак стала логистическая инфраструктура. За месяц беспилотники ударили по 11 крупным складам и распределительным центрам Wildberries, также атакам подверглись не менее 24 пассажирских автобусов.