Российские зенитчики отразили колоссальный налёт 351 беспилотника на 9 регионов

Российские подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали массированную угрозу с воздуха в тёмное время суток. Военнослужащие сорвали масштабную попытку атаки гражданских и стратегических объектов.

Дроны самолётного типа двигались волнами сразу по нескольким направлениям. Основной удар пришёлся на приграничные и южные субъекты страны. В общей сложности дежурные расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 351 вражеский аппарат. Аппараты были вовремя обнаружены и уничтожены дежурными расчетами .

Воздушные границы защитили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей. Боевая работа велась в небе Курского, Ростовского, Ставропольского регионов. Опасные объекты также сбили над Краснодарским краем и Адыгеей. Мощный заслон встретил технику противника в Крыму, над Черным и Азовским морями.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ставропольский край. Целью налёта стала промышленная зона Невинномысска.