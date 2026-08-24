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Регион
24 августа, 05:51

Российские зенитчики отразили колоссальный налёт 351 беспилотника на 9 регионов

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали массированную угрозу с воздуха в тёмное время суток. Военнослужащие сорвали масштабную попытку атаки гражданских и стратегических объектов.

Дроны самолётного типа двигались волнами сразу по нескольким направлениям. Основной удар пришёлся на приграничные и южные субъекты страны. В общей сложности дежурные расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 351 вражеский аппарат. Аппараты были вовремя обнаружены и уничтожены дежурными расчетами .

Воздушные границы защитили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей. Боевая работа велась в небе Курского, Ростовского, Ставропольского регионов. Опасные объекты также сбили над Краснодарским краем и Адыгеей. Мощный заслон встретил технику противника в Крыму, над Черным и Азовским морями.

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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ставропольский край. Целью налёта стала промышленная зона Невинномысска.

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Андрей Бражников
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