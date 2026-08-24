Российские зенитчики отразили колоссальный налёт 351 беспилотника на 9 регионов
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Российские подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали массированную угрозу с воздуха в тёмное время суток. Военнослужащие сорвали масштабную попытку атаки гражданских и стратегических объектов.
Дроны самолётного типа двигались волнами сразу по нескольким направлениям. Основной удар пришёлся на приграничные и южные субъекты страны. В общей сложности дежурные расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 351 вражеский аппарат. Аппараты были вовремя обнаружены и уничтожены дежурными расчетами .
Воздушные границы защитили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей. Боевая работа велась в небе Курского, Ростовского, Ставропольского регионов. Опасные объекты также сбили над Краснодарским краем и Адыгеей. Мощный заслон встретил технику противника в Крыму, над Черным и Азовским морями.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ставропольский край. Целью налёта стала промышленная зона Невинномысска.
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